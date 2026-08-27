Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend südwärts

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1'185,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'175,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'180,00 USD. Zuletzt wurden via New York 164'873 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 712,13 USD am 26.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 39,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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