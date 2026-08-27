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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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27.08.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Nachmittag nach

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1'179,48 USD.

Eli Lilly
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Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 1'179,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'175,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'180,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 61'589 Stück.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 712,13 USD am 26.09.2025. Abschläge von 39,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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