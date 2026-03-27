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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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27.03.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend tiefer

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 883,30 USD.

Eli Lilly
709.92 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 883,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'374 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 883,30 USD. Mit einem Wert von 896,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 238'356 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'133,04 USD. Dieser Kurs wurde am 09.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 28,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,02 USD ausgeschüttet werden. Am 04.02.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 34,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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