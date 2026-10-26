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26.10.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend freundlich
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1'280,54 USD.
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'679 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'296,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'286,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 165'652 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1'321,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 809,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,77 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 47,67 Prozent gesteigert.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 34,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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