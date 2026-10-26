Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 1'276,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'296,68 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'286,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 104'114 Eli Lilly-Aktien.

Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 1'321,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 809,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 34,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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