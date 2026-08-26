Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 1'193,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'673 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Eli Lilly-Aktie ging bis auf 1'180,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'230,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 223'360 Stück.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 8,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 40,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je Eli Lilly-Aktie. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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