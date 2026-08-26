Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag tiefer

Die Eli Lilly-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 1'211,49 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'180,26 USD aus. Bei 1'230,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 111'453 Aktien.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Gewinne von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 712,13 USD am 26.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 22.97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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