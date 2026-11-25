Um 20:26 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'401,13 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'370,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'412,99 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171'581 Stück gehandelt.

Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'475,25 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Bei 850,65 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 64,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Eli Lilly veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 7,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.40 Mrd. USD – ein Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 35,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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