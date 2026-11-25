Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 1'388,09 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'998 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'375,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'412,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 71'445 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'475,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,28 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 850,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 38,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 35,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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