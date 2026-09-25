Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'176,78 USD.
Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1'176,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'160,95 USD aus. Mit einem Wert von 1'185,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 139'474 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,48 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.56 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Novo Nordisk-Aktie bald direkt an der NYSE gelistet? CEO Doustdar sieht Vorteile
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
25.09.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.09.26
|Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Eli Lilly-Aktie im Fokus: JPMorgan erhöht Kursziel – Duell mit Novo Nordisk spitzt sich zu (finanzen.ch)