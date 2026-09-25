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25.09.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'176,78 USD.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1'176,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'160,95 USD aus. Mit einem Wert von 1'185,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 139'474 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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