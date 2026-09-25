Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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25.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 1'167,39 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 1'167,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'166,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'185,32 USD. Zuletzt wechselten 58'024 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 712,13 USD am 26.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 36,57 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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