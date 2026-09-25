Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 1'167,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'166,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'185,32 USD. Zuletzt wechselten 58'024 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 712,13 USD am 26.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 36,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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