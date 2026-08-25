Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 1'249,12 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'264,71 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'249,00 USD. Zuletzt wechselten 128'829 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 694,40 USD am 26.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,39 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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