Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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25.08.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1'250,00 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 1'250,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'259,07 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'249,00 USD. Bisher wurden heute 51'562 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Bei 1'292,60 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 3,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.08.2025 bei 694,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 44,45 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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