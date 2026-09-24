Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Donnerstagabend ins Plus

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:26 Uhr 3,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'197,79 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'158,68 USD. Zuletzt wechselten 193'710 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'292,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 7,96 Prozent niedriger. Bei 712,13 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,57 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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