Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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24.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 1'192,49 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 1'192,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'193,66 USD zu. Bei 1'158,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 78'966 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 8,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,28 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,57 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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