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23.11.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Montagabend ins Plus
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1'362,36 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 1'362,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'381,03 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1'348,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'249 Eli Lilly-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'475,25 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,29 Prozent. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 60,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Am 29.10.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.40 Mrd. USD – ein Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 35,46 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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