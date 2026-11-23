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23.11.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1'370,47 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 1'370,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'374,97 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'348,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 93'313 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'475,25 USD) erklomm das Papier am 17.11.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 7,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 850,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 61,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Eli Lilly gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 24.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 17.60 Mrd. USD umsetzen können.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 35,46 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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