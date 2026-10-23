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23.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 1'281,09 USD abwärts.
Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 1'281,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'613 Punkten steht. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'274,64 USD. Mit einem Wert von 1'304,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89'313 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'321,01 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 806,40 USD am 24.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 37,05 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 34,05 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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