Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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23.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend schwächer
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 1'150,00 USD.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 1'150,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'146,75 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'174,71 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153'120 Stück gehandelt.
Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Mit einem Zuwachs von 12,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,08 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,58 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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