Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’754 -0.3%  Dow 51’568 -0.6%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 0.9389 -0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’286 -1.6%  Bitcoin 69’639 -1.5%  Dollar 0.8246 0.5%  Öl 103.7 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
Rückenwind für die Novartis-Aktie? US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Darum gewinnt der US-Dollar zum Franken und Euro an Stärke
Suche...

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag billiger

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag billiger

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1'166,40 USD.

Eli Lilly
954.70 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1'166,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'154,88 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1'174,71 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72'098 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,82 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (712,13 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 38,95 Prozent Luft nach unten.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,58 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor einem Jahr eingebracht


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten