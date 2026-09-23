Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag billiger

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1'166,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'154,88 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1'174,71 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72'098 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,82 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (712,13 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 38,95 Prozent Luft nach unten.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,58 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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