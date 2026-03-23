Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 913,05 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'601 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 926,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 914,95 USD. Zuletzt wechselten 171'173 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'133,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. 24,09 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 46,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,02 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 04.02.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 34,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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