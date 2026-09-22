Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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22.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagabend höher
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 1'174,00 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Bei 1'180,40 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'146,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177'535 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 712,13 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,34 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,41 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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