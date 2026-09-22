Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Kaum Ausschläge verzeichnete die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 1'163,85 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'164,31 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'139,53 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'146,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'604 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,06 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 38,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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