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21.09.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Abend zu

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 1'168,10 USD.

Eli Lilly
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Um 20:26 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1'168,10 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'170,34 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'144,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 155'861 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 9,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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