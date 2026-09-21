Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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21.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 1'159,27 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1'159,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'164,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'144,67 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 76'261 Aktien.
Bei 1'292,60 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,50 Prozent. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,88 USD. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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