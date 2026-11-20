Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 1'351,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'371,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'350,12 USD aus. Bei 1'366,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 286'560 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'475,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 850,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,06 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 USD belaufen. Am 29.10.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 7,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 35,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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