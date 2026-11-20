|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 1'370,28 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1'370,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'371,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'366,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 185'454 Eli Lilly-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'475,25 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 7,12 Prozent niedriger. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 850,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 37,92 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 35,46 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Aufwind: Positive Studiendaten zu Abnehmmittel für Kinder
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Eli Lilly am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.