Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1'370,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'371,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'366,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 185'454 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'475,25 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 7,12 Prozent niedriger. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 850,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 37,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 35,46 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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