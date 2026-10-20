Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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20.10.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 1'293,01 USD.
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:26 Uhr 4,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'311,22 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'265,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 250'151 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 1'311,22 USD erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 1,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 795,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 62,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 34,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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