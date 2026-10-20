Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag fester

Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 1'297,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'731 Punkten notiert. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'304,00 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1'265,95 USD. Zuletzt wurden via New York 113'724 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 1'304,00 USD erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 795,00 USD. Dieser Wert wurde am 23.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 34,42 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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