Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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20.08.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 1'257,70 USD nach.
Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1'257,70 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'257,51 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'274,13 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159'211 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'292,60 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 685,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,50 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,83 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,40 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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