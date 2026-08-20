Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 1'258,80 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'258,80 USD ein. Bei 1'274,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 67'562 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'292,60 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 685,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 83,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 22.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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