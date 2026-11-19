Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 1'351,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'219 Punkten realisiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'341,47 USD nach. Mit einem Wert von 1'366,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195'918 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'475,25 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,08 Prozent.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 17.60 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 35,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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