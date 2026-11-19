Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 1'367,52 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'361,29 USD ab. Bei 1'366,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 86'670 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'475,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 850,65 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,22 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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