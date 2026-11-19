|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verliert am Nachmittag
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 1'367,52 USD ab.
Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 1'367,52 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'361,29 USD ab. Bei 1'366,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 86'670 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'475,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 850,65 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,80 Prozent wieder erreichen.
Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,22 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,45 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Aufwind: Positive Studiendaten zu Abnehmmittel für Kinder
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
19.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verliert am Abend (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Aufwind: Positive Studiendaten zu Abnehmmittel für Kinder (Dow Jones)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co.: Was die Bewertungsprämie über den KI-Boom verrät (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Eli Lilly-Aktie im Aufwind: US-Pharmakonzern hebt Jahres-Umsatzziel erneut an (AWP)
Analysen zu Eli Lilly
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Eli Lilly am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.