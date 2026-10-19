Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 1'258,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'259,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'241,09 USD. Zuletzt wechselten via New York 58'257 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 786,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,56 Prozent wieder erreichen.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 34,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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