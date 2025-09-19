Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’300 0.3%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’684 1.1%  Bitcoin 91’833 -1.1%  Dollar 0.7956 0.4%  Öl 66.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Suche...
Plus500 Depot

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Abend Verluste

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 753,54 USD.

Eli Lilly
608.85 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 753,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'650 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 749,43 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 763,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 738'102 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 939,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,73 Prozent. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 20,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly

Eli Lilly-Aktie im Fokus: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com