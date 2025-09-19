Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Abend Verluste

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 753,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'650 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 749,43 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 763,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 738'102 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 939,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,73 Prozent. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 20,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

