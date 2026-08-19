Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend freundlich

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 1'273,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'292,60 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'245,00 USD. Zuletzt wurden via New York 337'067 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'292,60 USD) erklomm das Papier am 19.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 685,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Abschläge von 46,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,83 USD je Eli Lilly-Aktie. Eli Lilly liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 36,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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