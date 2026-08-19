Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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19.08.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,2 Prozent auf 1'290,01 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,2 Prozent auf 1'290,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'292,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'245,00 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196'596 Stück gehandelt.
Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 685,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 46,86 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,83 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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