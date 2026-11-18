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18.11.2026 20:27:14
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 1'389,08 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 1'389,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'384,62 USD. Mit einem Wert von 1'408,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 147'905 Eli Lilly-Aktien.
Bei 1'475,25 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 850,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 63,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 USD je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 17.60 Mrd. USD umgesetzt.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 35,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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