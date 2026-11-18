Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1'402,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'332 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'398,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'408,40 USD. Zuletzt wechselten 72'489 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'475,25 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 850,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 64,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 29.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 7,22 USD gegenüber 6,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 35,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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