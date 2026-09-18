Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly büsst am Freitagabend ein

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 1'147,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'140,35 USD ein. Bei 1'151,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 462'239 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,96 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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