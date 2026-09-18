Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag kaum verändert

Mit einem Wert von 1'151,45 USD bewegte sich die Eli Lilly-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'156,69 USD aus. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'144,40 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'151,28 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412'106 Stück gehandelt.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 61,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je Eli Lilly-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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