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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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18.08.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagabend mit Aufschlag

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 1'214,37 USD.

Eli Lilly
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 1'214,37 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'701 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'225,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'200,00 USD. Bisher wurden heute 194'877 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'249,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 685,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 77,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,83 USD. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 6,29 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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