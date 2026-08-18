Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Nachmittag an Boden

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'216,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'200,00 USD. Bisher wurden via New York 76'634 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 1'249,34 USD. Gewinne von 3,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 685,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 43,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,83 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,40 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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