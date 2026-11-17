Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 1'403,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'402,03 USD. Bei 1'414,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 133'914 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'475,25 USD erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 850,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,37 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 29.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17.60 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 35,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Aufwind: Positive Studiendaten zu Abnehmmittel für Kinder

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie legt zu