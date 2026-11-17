Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1'425,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'384 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'414,71 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'414,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 50'012 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'475,25 USD) erklomm das Papier am 16.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 850,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 67,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 17.60 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 35,45 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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