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17.09.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Donnerstagabend höher

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Donnerstagabend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 1'146,13 USD zu.

Eli Lilly
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1'146,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'159,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'150,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 117'621 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'292,60 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Bei 712,13 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,41 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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