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17.09.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Nachmittag

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1'140,19 USD.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1'140,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'159,49 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'150,27 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 65'740 Aktien.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 13,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 712,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,54 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je Eli Lilly-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie eingenommen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,41 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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