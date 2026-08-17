Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend nordwärts

Die Eli Lilly-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 1'192,17 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'198,05 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'175,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 125'777 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'249,34 USD erreichte der Titel am 08.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 685,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 73,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,40 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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