Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Eli Lilly-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1'186,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten tendiert. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'186,48 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'175,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 58'481 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 1'249,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 5,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 685,50 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Abschläge von 42,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,83 USD aus. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,40 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating

Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren