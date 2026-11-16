Um 20:26 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1'440,59 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'475,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'455,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200'360 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 1'475,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 2,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 850,65 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 69,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17.60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 35,37 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie legt zu

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren